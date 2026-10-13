وأضافت غورغييفا أمس الإثنين، "إنه تسونامي بطيء الحركة ولكن يظل تسونامي في كل الأحوال"، وذلك خلال أول ظهور لها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وخلال التحديث في جلسة بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على التوظيف، قالت إن التكنولوجيا بدأت تقلل الطلب على الكثير من العمال البشريين، بتولي المهام الروتينية والمتكررة.

وفي نفس الوقت، يزيد من الوظائف منخفضة الأجر في قطاعات مثل الإنشاء وهو الأمر الذي وصفته بأنه "لا يدعو للاحتفاء به". وأضافت أنه تحول له عواقب بعيدة المدى على المالية العامة.

يكمن الخطر في أن الذكاء الاصطناعي يضغط على العائدات الحكومية بتوجيه الاقتصاد نحو رأس المال وإبعاده عن العمالة التي تعد تقليديا المصدر الرئيسي للإيرادات الضريبية.