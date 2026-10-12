وتسارع تراجع مبيعات فولكس فاغن خلال الربع الثالث من هذا العام، حيث أعلنت الشركة في مقرها بمدينة فولفسبورغ، الاثنين، تسليم نحو 1.89 مليون سيارة من جميع علاماتها التجارية إلى العملاء في أنحاء العالم خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، بانخفاض قدره 14.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة أكبر تراجع في الصين، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 38.5 بالمئة.

وبذلك، باعت فولكس فاغن ما يزيد قليلا على ستة ملايين سيارة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، بانخفاض قدره 9 بالمئة، أو بمقدار نحو 600 ألف سيارة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.