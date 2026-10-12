ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر (المساهم البائع) لعدد 4.58 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة له، بما يمثل 30 بالمئة من رأس مال البنك المصدر.

وأوضح بنك القاهرة في بيانه أن من المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة، في أواخر شهر أكتوبر وخلال شهر نوفمبر على الترتيب.

وقام البنك بتعيين شركة سي.آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح.

كما قام البنك بتعيين شركة إي.اف.چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح.

كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارا قانونيا للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأميركي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي إنترناشيونال، مستشارا قانونيا فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.