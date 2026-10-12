وأضافت غورغييفا أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تمثل "صدمة طلب وصدمة استثمارية" يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بالمنطقة بما يتراوح بين 0.5 و1 نقطة مئوية كاملة، وفي الاقتصادات الآسيوية الناشئة بين 0.2 و0.8 نقطة مئوية.

وقالت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك: "هذا الانتقال إلى وتيرة نمو أعلى هو ما يُبقي الاقتصاد العالمي ينمو بنحو 3 بالمئة، رغم الضغوط الناجمة عن صدمة إمدادات الطاقة التي تُثقل كاهل الاقتصاد العالمي".