وقال ترامب، في منشور عبر منصته تروث سوشيال (Truth Social)، إن الكميات التي عبرت المضيق لم تكن قادمة من إيران أو متجهة إليها، مشيرا إلى استمرار الحصار الأميركي المفروض على طهران.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من رقم 22 مليون برميل الذي أورده ترامب، بينما تشير تقديرات سابقة إلى أن صادرات النفط عبر المضيق تعافت إلى نحو 14.2 مليون برميل يوميا، أي قرابة 80 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب.

تأجيل الهجوم إلى ما بعد الانتخابات

أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل الانتخابات، لكنه لم يستبعد صراحة استئناف العمليات العسكرية بعد انتهائها.

وربط موقفه باستمرار ما وصفها بالمحادثات المثمرة مع طهران، رغم تأكيده أن الحصار سيظل ساريا وأن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ويأتي الإعلان بعد تقارير عن دراسة الإدارة الأميركية خيارات لاستئناف الهجمات، وسط استمرار تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة وتصاعد المخاطر التي تواجه ناقلات النفط في مضيق هرمز.

النفط يتراجع بعد تصريحات ترامب

أسهم إعلان ترامب في تهدئة المخاوف من تصعيد عسكري وشيك قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في إمدادات الطاقة.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع انخفاض خام برنت إلى نحو 102.60 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 90.18 دولار، بدعم من تصريحات ترامب واستمرار المحادثات بين واشنطن وطهران.

لكن المخاطر لم تختف، إذ لا تزال حركة الشحن عبر الخليج تواجه تهديدات، فيما تظل تكاليف النقل والتأمين مرتفعة وتستمر الاضطرابات في مصافي التكرير وإمدادات الوقود.

معارضة شعبية لاستمرار الحرب

يأتي موقف ترامب في ظل تراجع التأييد الشعبي للحرب قبل الانتخابات. وأظهرت استطلاعات رويترز وإبسوس أن نحو ثلث الأميركيين فقط يؤيدون الحرب أو الضربات الأميركية على إيران، بينما يعتقد نحو 80 بالمئة أن الانخراط العسكري سيستمر فترة طويلة.

كما أثرت الحرب في أسعار النفط والوقود وتكاليف المعيشة، ما زاد الضغوط على ترامب والجمهوريين خلال محاولتهم الحفاظ على أغلبيتهم المحدودة في الكونغرس.