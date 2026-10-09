وارتفع صافي العائدات بواقع 5.6 بالمئة ليصل إلى 25.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وكانت وول ستريت تتوقع أن تبلغ العائدات 24.95 مليار دولار، بحسب المحللين الذين استطلعت شركة "فاكت ست" آراءهم.

وقالت الشركة التي يوجد مقرها في بيرتشيز بنيويورك، إن حجم مبيعاتها العالمية من المقرمشات ارتفع 4 بالمئة وهو أعلى معدل نمو منذ 2021.

وهذا يرجع في الأساس إلى أعمالها الدولية التي تشكل 41 بالمئة من عائدات الشركة وقالت الشركة إن الطلب على مقرمشات "ليز" المرتبط بكأس العالم كان قويا وزادت حصة "بيبسيكو" السوقية في الأسواق الرئيسية مثل الصين والبرازيل.

ولكن نتائج بيبسيكو في أميركا الشمالية كانت ضعيفة، فيما ظلت مبيعات مقرمشات "فريتو لاي" ثابت دون تغيير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت حجم المشروبات 2 بالمئة.

وقالت إن النمو في مبيعات المقرمشات المالحة في الولايات المتحدة قابله تراجع في مبيعات كندا.