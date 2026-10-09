وبلغت الإيرادات السنوية المكافئة لصانعة تطبيق ChatGPT نحو 50 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بحسب المصادر، وهو مؤشر يستند إلى احتساب المبيعات السنوية المتوقعة انطلاقاً من أداء الشركة خلال فترة زمنية أقصر.

وجرى عرض هذه الأرقام على المستثمرين ضمن مناقشات تتعلق بأحدث جولة تمويل تعمل الشركة على تنفيذها، بحسب المصادر.

وكانت بلومبرغ قد نشرت تقريرًا في سبتمبر يفيد بأن الشركة تجري محادثات لجمع 30 مليار دولار أو أكثر بقيمة سوقية تبلغ 1.4 تريليون دولار قبل إضافة التمويل الجديد.

منافسة محتدمة مع أنثروبيك

وتأتي هذه الأرقام في ظل سباق متسارع بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الخدمات التجارية.

وكانت شركة Anthropic قد سجلت إيرادات سنوية مكافئة بلغت 65 مليار دولار بحلول نهاية يوليو، وفق تقارير سابقة، ما يضعها في منافسة مباشرة مع OpenAI.

إلا أن المقارنات بين الشركتين تبقى معقدة بسبب اختلاف أساليب احتساب الإيرادات السنوية المكافئة، خصوصاً فيما يتعلق بطريقة تسجيل مبيعات خدمات الحوسبة السحابية.

ضغوط على أسهم التكنولوجيا

أثارت التقارير المتعلقة بإيرادات OpenAI ردود فعل في الأسواق المالية، إذ تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بعد أن أشارت بعض التقديرات إلى أن الإيرادات الفعلية للشركة قد تكون أقل من توقعات سابقة أوردتها الأسواق.

وتراجع مؤشر ناسداك 100 بنحو 1.4 بالمئة، بينما هبط مؤشر شركات الرقائق الإلكترونية الكبرى بنحو 3.4 بالمئة خلال التداولات، في انعكاس لحساسية المستثمرين تجاه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي ونموها المستقبلي.

تأجيل الطرح العام

وفي الوقت الذي تواصل فيه الشركة جذب استثمارات ضخمة، قررت OpenAI تأجيل خطط الطرح العام الأولي حتى العام المقبل على الأقل، مشيرة إلى تركيزها الحالي على تطوير معايير السلامة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، يُتوقع أن تمضي Anthropic في طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الأشهر المقبلة، ما قد يمثل محطة مهمة في سباق شركات الذكاء الاصطناعي نحو أسواق المال.

محادثات مع MGX الإماراتية

وتجري OpenAI محادثات مع عدد من الصناديق الاستثمارية الإماراتية للمشاركة في جولة التمويل الجديدة، من بينها شركة MGX التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في خطوة تعكس تزايد اهتمام المستثمرين في المنطقة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة قد جمعت في مارس الماضي تمويلاً ضخماً بلغت قيمته 122 مليار دولار عند تقييم إجمالي وصل إلى 852 مليار دولار متضمناً الأموال الجديدة.