وأضاف المسؤول في فعالية نظمتها بلومبرغ في نيويورك "لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب، سيكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لتشديد السياسة النقدية".

وعندما سئل موساليم عن الإجراءات التي ينبغي أن يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في أواخر أكتوبر، قال "أدخل كل اجتماع بذهن متفتح للغاية، ولم أبد أي رأي مسبق" بشأن ما ينبغي أن يحدث حينها، وفقا لوكالة رويترز.