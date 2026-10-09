قال ألبرتو موساليم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سانت لويس أمس الخميس إنه سيتعين على البنك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.
وأضاف المسؤول في فعالية نظمتها بلومبرغ في نيويورك "لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب، سيكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لتشديد السياسة النقدية".
وعندما سئل موساليم عن الإجراءات التي ينبغي أن يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في أواخر أكتوبر، قال "أدخل كل اجتماع بذهن متفتح للغاية، ولم أبد أي رأي مسبق" بشأن ما ينبغي أن يحدث حينها، وفقا لوكالة رويترز.