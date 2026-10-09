وتوفر "ستارلينك" حاليا إنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية، ولكن المستخدمين على الأرض يحتاجون إلى جهاز استقبال مخصص مزود بهوائي خاص به وخط رؤية واضح للقمَر الصناعي.

وقالت شركة "سبيس إكس" إن تراخيص النطاق الترددي التي حصلت عليها حديثا ستسمح للإشارات بالمرور عبر الجدران والاتصال بالأجهزة التقليدية مثل الهواتف الذكية.

وانخفضت أسهم مشغلي الهواتف المحمولة الرئيسيين في الولايات المتحدة بعد الإعلان.

حيث هبط سهم "أي تي أند تي" بنسبة تصل إلى 7 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، بينما خسر كل من "تي موبايل يو إس" و"فيرايزون" أكثر من 6 بالمئة.

وقال ماسك إن الاستحواذ سيسمح لـ "سبيس إكس" بتوفير تغطية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تفتقر مناطق واسعة حاليا إلى الوصول إلى إنترنت عبر الهواتف المحمولة.

ويجب على "سبيس إكس" أولا الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية، وهي الهيئة التنظيمية للاتصالات في الولايات المتحدة، لدمج خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها مع شبكة أرضية.

وتم بيع النطاق الترددي من قبل شركة الاستثمار "جرين مانجمنت". ولم يتم الكشف عن سعر الشراء على الفور.