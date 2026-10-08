وأعلنت وزارة المالية التايوانية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 60.9 بالمئة على أساس سنوي خلال سبتمبر لتصل إلى 87.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، كما يمثل الشهر الخامس والثلاثين على التوالي من نمو الصادرات.

في المقابل، قفزت الواردات بنسبة 51.7 بالمئة إلى 63.6 مليار دولار، فيما بلغ الفائض التجاري مستوى قياسياً عند 23.6 مليار دولار.

هيمنة على سوق الرقائق المتقدمة

وتنتج تايوان أكثر من 90 بالمئة من الرقائق الإلكترونية الأكثر تطوراً في العالم، والتي تُستخدم في تدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتعد شركات مثل TSMC وفوكسكون من أبرز المستفيدين من الطفرة الحالية، إذ تقوم الأولى بتصنيع الرقائق المتقدمة لصالح شركات عالمية مثل إنفيديا، بينما تتولى الثانية تجميع الخوادم ومعدات مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

نمو اقتصادي قوي

ساهم الأداء القوي للصادرات في دعم الاقتصاد التايواني خلال العام الجاري، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.9 بالمئة في الربع الثاني.

كما ارتفع سوق الأسهم التايواني بنحو 70 بالمئة منذ بداية العام، مدفوعاً بالتفاؤل المرتبط بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي

وقالت ميكيتا غوبتا، الاقتصادية لدى بانثيون ماكروإيكونوميكس، لوكالة فرانس برس، إن الأداء القوي للصادرات فاق توقعات السوق بشكل واضح.

وأوضحت أن انتعاش شحنات خوادم الذكاء الاصطناعي كان العامل الرئيسي وراء القفزة الأخيرة، مشيرة إلى أن انخفاض الشحنات المرتبطة بالخوادم في سبتمبر 2025 خلق قاعدة مقارنة منخفضة عززت معدلات النمو الحالية.

استمرار الزخم

تتوقع وزارة المالية التايوانية استمرار نمو الصادرات خلال الأشهر المتبقية من العام رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات التجارية العالمية.

وأشارت إلى أن التوسع المستمر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يدفع شركات الحوسبة السحابية والحكومات حول العالم إلى تسريع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية، ما يعزز الطلب على الرقائق الإلكترونية والخوادم ومكونات مراكز البيانات.

كما يُتوقع أن يسهم موسم التسوق في نهاية العام في الصين وأوروبا والولايات المتحدة في دعم الصادرات التايوانية.

الولايات المتحدة وآسيان في الصدارة

ظلت الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات التايوانية خلال سبتمبر، بعدما ارتفعت الشحنات إليها بأكثر من الضعف لتصل إلى 27.5 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

كما سجلت الصادرات إلى دول رابطة آسيان مستوى قياسياً عند 18.9 مليار دولار، بزيادة بلغت 93.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة ودول آسيان ساهمت مجتمعة بنحو 70 بالمئة من إجمالي الزيادة في الصادرات خلال الشهر.