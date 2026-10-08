وتتوقع الشركة الآن تحقيق وفورات سنوية في التكاليف بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2030، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 700 مليون جنيه إسترليني.

وتستهدف "فودافون" تحقيق نمو في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبعد خصم مصروفات عقود الإيجار بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين متوسط وأعلى خانة الآحاد (أي ما بين 5% و9% تقريبا)، خلال الفترة من السنة المالية 2025 وحتى السنة المالية 2032.

كما تتوقع "فودافون" أن يتجاوز العائد على رأس المال المستخدم تكلفة رأس المال بحلول السنة المالية 2032، وأن يكون أعلى منها بفارق كبير بحلول السنة المالية 2034.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة، مارجريتا ديلا فالي، إنه "بعد بداية قوية، أصبح لدينا الآن ثقة أكبر في الفرص المتاحة أمامنا. ولذلك قمنا برفع مستهدف خفض التكاليف إلى مليار جنيه إسترليني، مع توقع أن تصبح "فودافون ثري" مساهما أكثر أهمية بصورة متزايدة في تحقيق طموحات النمو لدى فودافون".