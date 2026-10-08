وتضم القائمة شركات من 10 دول، تتصدرها الإمارات بـ 15 شركة، تليها السعودية بـ 13 شركة ومصر بـ 10 شركات، وشهدت القائمة انضمام 18 شركة جديدة، من بينها Network International وAstra Tech وDigit9 وPRYPCO.

ويعتمد التصنيف على معايير عديدة، تشمل: قيمة التمويل من المستثمرين، وإجمالي المعاملات، والمستخدمين النشطين، ومدى تأثير الخدمة على المستهلك، إلى جانب عدد الدول التي تعمل فيها الشركة، ومدى ما حققته من ابتكار ونمو وتوسع خلال العام الماضي، بينما لم يشمل التصنيف منصات التكنولوجيا المالية المملوكة للصرافات، وشركات الاتصالات والبنوك والحكومات.

ويتصدر تطبيق "تابي" للخدمات المالية والتسوق، ومقره السعودية، القائمة للعام الثاني على التوالي، مدعومًا بمعاملات سنوية تتخطى قيمتها 18 مليار دولار، فيما احتلت المركز الثاني، شركة فوري المصرية، الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، بقاعدة عملاء شهرية بلغت 55.4 مليون عميل، حتى يونيو 2026، تليها شركة إم إن تي- حالا (MNT-Halan) المصرية أيضًا، التي أغلقت جولة تمويل بقيادة شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، بتقييم للشركة بلغ 1.4 مليار دولار في يونيو 2026، كما تطرح الشركة حاليًا 20 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية.

وحلت منصة Network International، المتخصصة في الدفع الإلكتروني والحلول المالية، من الإمارات في المركز الرابع.