وسجلت المجموعة التي تدير متاجر غذائية أرباحا قبل احتساب الضرائب بقيمة 1.45 مليار جنيه إسترليني (حوالي ملياري دولار) في النصف الأول، وبارتفاع 11.5 بالمئة من 1.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الأرباح للسهم 17.4 بالمئة لتصل إلى 16.7 بنس من 14.2 بنس قبل عام.

ووصلت الأرباح المعدلة بعد احتساب الضرائب إلى 1.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.03 مليار جنيه قبل عام.

وبلغت الأرباح المعدلة للسهم 17.3 بنس مقارنة بـ15.4 بنس في العام السابق.

ونمت العائدات التي تستبعد ضريبة القيمة المضافة وتشمل الوقود بواقع 3.7 بالمئة لتصل إلى 37.4 مليار جنيه من 36.1 مليار جنيه قبل عام.

وزادت المبيعات التي تستبعد ضريبة القيمة المضافة والوقود بواقع 2 بالمئة لتصل إلى 33.8 مليار جنيه من 33.05 مليار جنيه قبل عام، وارتفعت المبيعات بالعملة الثابتة بواقع 1.6 بالمئة.

وأعلنت تيسكو عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 5.05 بنس للسهم، بزيادة 5.2 بالمئة من 4.8 بنس قبل عام. وسوف يتم دفع الأرباح المؤقتة في 20 نوفمبر للمساهمين المسجلين عند إغلاق التداول في 16 أكتوبر.