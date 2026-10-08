وانخفضت الصادرات 0.8 بالمئة مقارنة بالشهر السابق. وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات بزيادة قدرها 0.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات 0.9 بالمئة مقارنة بشهر يوليو، على أساس معدل وفقا للعوامل الموسمية وعدد أيام العمل.

ونتيجة لذلك، تقلص الفائض التجاري إلى 19.5 مليار يورو (21.82 مليار دولار) في أغسطس من 21.6 مليار يورو في يوليو.

وانخفضت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 0.6 بالمئة على أساس شهري، بينما تراجعت الصادرات إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي 1.1 بالمئة.

وهبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة 6.3 بالمئة مقارنة بيوليو، في حين ارتفعت الصادرات إلى بريطانيا 16.7 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، زادت الصادرات إلى الصين 4.7 بالمئة، لكن الواردات منها ارتفعت 11.0 بالمئة.