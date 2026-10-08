وقالت المصادر إن بنك كاسا ديبوسيتي بريستيتي الإيطالي المملوك للدولة سيكون المشتري المحتمل للمنصة، مشيرة إلى أن البنك الإيطالي سيشتري حصة يورونكست في المنصة البالغة 63 بالمئة، في حين سيحتفظ باقي المساهمين بحصتهم الباقية البالغة 37 بالمئة. يذكر أن هذه المنصة تأسست بشكل خاص لتعزيز السيولة في سوق السندات الإيطالية.

وقالت المصادر إن التكلفة قد تمثل عقبة محتملة أمام شراء إيطاليا للمنصة، حيث تقدر قيمة حصة يورونكست بنحو 600 مليون يورو (حوالي 671 مليون دولار).

وتعكس هذه المناقشات قلق ميلوني إزاء فقدان السيطرة الوطنية على مفاصل رئيسية في الاقتصاد الإيطالي، وبخاصة سوق السندات، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز التكامل بين الأسواق.

ورغم تأييد ميلوني العام لمزيد من الربط بين الاقتصادات الأوروبية، إلا أنها أصرت على الاحتفاظ بقدر من الرقابة المحلية لمتابعة أعباء الديون المرتفعة في إيطاليا. وقد عززت الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها أسواق السندات الأوروبية توجه ميلوني المتحفظ.

وأشارت بلومبرغ إلى أن المتحدثين باسم كاسا ديبوسيتي ومكتب ميلوني رفضوا التعليق على الأنباء، في حين قال متحدث باسم يورونكست "نحن لا نعلق على شائعات أو تكهنات السوق".

وأضاف المتحدث باسم يورونكست "إم.تي.إس أصل استراتيجي داخل أعمال يورونكست، ومازلنا ملتزمين تماما بنموها المستمرة كجزء من مجموعة يورونكست".