ويعد المشروع، الذي من المستهدف بدء أعمال بنائه في الربع الثاني من عام 2027 على أن يكتمل بحلول الربع الرابع من عام 2029، محطة مهمة ضمن خطط الشركة التوسعية في أستراليا، والمشروع الأول من بين خمسة مشاريع تعتزم "أرادَ" تطويرها في المنطقة، بما يسهم في تعزيز المعروض السكني وتجديد المجتمعات المحلية.

ويضم برج "لندن بليس" السكني، الواقع في قلب ضاحية "كامبسي" الحيوية، 33 طابقا تحتوي على 156 وحدة سكنية، خُصصت 18 منها للإسكان الميسّر، وهو من تصميم شركة "وودز باغوت".

وجاءت الموافقة التخطيطية للمشروع، بالتزامن مع تعديل التصنيف التنظيمي للموقع، في وقت قياسي لم يتجاوز أربعة أشهر، وهي مدة تقل بكثير عن المدة المرجعية المستهدفة البالغة 275 يوماً؛ وذلك بعد أن صنّفته هيئة تسليم الإسكان في نيو ساوث ويلز مشروعاً ذا أهمية على مستوى الولاية، ما أتاح مساراً أسرع لإجراءات التخطيط الخاصة بالمشاريع السكنية الكبرى.

ويشكل المشروع نقلة نوعية لضاحية "كامبسي" التي تشهد واحدة من أكبر عمليات التحول الحضري في منطقة جنوب غرب سيدني الداخلية، خاصة مع قرب افتتاح محطة مترو "كامبسي" التي ستتيح للسكان الوصول إلى منطقة الأعمال المركزية والوجهات الثقافية والترفيهية في المدينة في أقل من 20 دقيقة.

وأكد أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرادَ"، أن الشركة تبحث دائماً عن المناطق ذات الإمكانات الحقيقية والمجتمعات الواعدة، حيث يُحدث الاستثمار المناسب في التوقيت المناسب فارقاً ملموساً، مشيراً إلى أن ضاحية "كامبسي" تمثل نموذجاً واضحاً لهذه الرؤية.

وقال إن "لندن بليس" يعكس الالتزام طويل الأمد تجاه منطقة جنوب غرب سيدني، مبينا أن هذه الموافقة تشكل دفعة قوية لتنفيذ محفظة مشاريع الشركة في أستراليا وفق استراتيجية واضحة وطموحات كبيرة.

يشار إلى أن "أرادَ" سجلت دخولها إلى السوق الأسترالية في عام 2024، ونجحت في بناء محفظة مشاريع تضم أكثر من 6000 منزل هناك، في حين تصل القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريعها قيد التطوير على المستوى العالمي إلى 171 مليار درهم، وتضم أكثر من 70 ألف منزل تتوزع بين دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وسوريا.