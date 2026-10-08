جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في الدورة الثالثة عشرة من قمة معهد ميلكن آسيا 2026، التي عقدت الأربعاء في سنغافورة تحت شعار "القيادة بذكاء"، بمشاركة أكثر من 1500 رئيس تنفيذي وكبار المستثمرين وصناع السياسات وقادة الأعمال والمبتكرين، إلى جانب نخبة من ممثلي المؤسسات المالية العالمية.

وشارك كارلوس عبيد، الرئيس المالي في "مبادلة"، في جلسة رئيسية بعنوان "نظرة عالمية: الاستثمار في ظل الاضطرابات العالمية"، ناقشت التحولات التي يشهدها المشهد الاستثماري العالمي، وآليات تكيّف كبار المستثمرين مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وانعكاساتها على استراتيجيات تخصيص الأصول وتوظيف رأس المال، إضافة إلى الفرص المتاحة لتحقيق النمو على المدى الطويل.

وضمت الجلسة روهيت سيباهيمالاني، الرئيس التنفيذي للاستثمار في صندوق الاستثمار السنغافوري "تماسيك"، وجيني لي، الشريك الإداري الأول في "غرانيت آسيا"، فيما أدارها سري جيغاراجاه، كبير المراسلين في "سي إن بي سي آسيا".

وأوضح عبيد أن مبادلة تعتمد نهجاً استثمارياً طويل الأمد يرتكز على قوة المركز المالي، والانضباط في توظيف رأس المال، بما يمكّنها من مواصلة الاستثمار عبر مختلف دورات السوق والاستفادة من الفرص التي تنسجم مع توجهاتها الاستراتيجية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال إن استراتيجية الشركة تستهدف تحقيق عوائد مستدامة، بالتوازي مع تعزيز تكامل اقتصاد دولة الإمارات مع الاقتصاد العالمي من خلال شراكاتها مع نخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة، مشيراً إلى أن "مبادلة" وظفت خلال العام الماضي استثمارات بقيمة نحو 39 مليار دولار أميركي، بما يعادل قرابة 10 بالمئة من حجم محفظتها الاستثمارية، مع التطلع إلى الحفاظ على مستويات استثمار مماثلة عبر مختلف الدورات الاقتصادية.