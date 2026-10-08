ووفقا لإفصاح تنظيمي، قدّرت أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم أرباحها التشغيلية بنحو 107.4 تريليون وون (حوالي 80.17 مليار دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بتقديرات سمارت إستيميت التابعة لمجموعة بورصات لندن التي بلغت 106.1 تريليون وون.

ويؤكد تحقيق سامسونغ لأرباح تشغيلية قياسية للربع الرابع على التوالي، ارتفاعا من 12.17 تريليون وون قبل عام، كيف أن الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد فاق نمو المعروض من رقائق الذاكرة، وهي فجوة من المتوقع أن تستمر حتى عام 2027.

وارتفعت الأسعار بشكل كبير بسبب نقص المعروض من رقائق دي.رام وناند التقليدية، فضلا عن الطلب المتزايد على ذاكرة النطاق الترددي العالي (إتش.بي.إم) التي تعتبر أساسية لمعالجة كميات هائلة من البيانات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقالت سامسونغ إن إيرادات الربع الثالث من المرجح أن ترتفع 127 بالمئة إلى 195 تريليون وون مقارنة بالعام السابق.

وفي حال تأكيد هذه التوقعات، ستكون سامسونغ للإلكترونيات قد حققت أرقامًا قياسية فصلية في الإيرادات والأرباح التشغيلية للربع الرابع على التوالي منذ الربع الأخير من عام 2025. كما سيمثل ذلك المرة الأولى التي تُعلن فيها شركة كورية جنوبية عن أرباح تشغيلية فصلية تتجاوز 100 تريليون وون.

ومن المتوقع أن تصدر الشركة نتائج مفصلة، بما في ذلك تقسيم الأرباح بناء على قطاعات الأعمال، في وقت لاحق من هذا الشهر.