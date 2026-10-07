واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الأولويات الاستراتيجية الداعمة لمنظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، شملت التطورات التي يشهدها مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأميركي في أبوظبي، والجهود الرامية إلى تطوير منظومة البحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنمية الكفاءات المتخصصة واستقطابها، ودعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، إلى جانب التقدم الذي تحرزه حكومة أبوظبي في مسيرة تحولها إلى أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

وأكَّد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن طموح أبوظبي في الذكاء الاصطناعي يتجاوز تبنّي التقنيات إلى الإسهام في تطويرها وصياغة مستقبل الاقتصاد القائم عليها، مشدِّداً على أولوية توجيه الاستثمارات والبحوث والشراكات الدولية لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية راسخة في الإمارة، تُمكِّن كفاءاتها ومؤسساتها من إنتاج المعرفة، وتأسيس صناعات جديدة، وتطوير نموذج حكومي يُشكِّل الذكاء الاصطناعي أساساً لعمله.

وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، حضر الاجتماع خلدون خليفة المبارك، الأمين العام للمجلس، إلى جانب أعضاء المجلس: الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، وحميد عبيد أبو شبص، ومحمد حسن السويدي، وفيصل عبدالعزيز البناي، وأحمد تميم هشام الكتّاب، والسيد بينغ شياو. كما حضر الاجتماع سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

ويُعد مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة السلطة العليا في أبوظبي للمشاريع والاستثمارات والأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويتولى وضع السياسات والاستراتيجيات وتحديد الأطر والأولويات المنظمة للاستثمار والبحث والتطوير في هذا المجال.