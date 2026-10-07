وقالت إس.أيه.بي إن الصفقة ستضيف إلى إس.أيه.بي نماذج الذكاء الاصطناعي وفريق البحث التطبيقي وأدوات الرسوم البيانية التي طورتها تك وولف، مما يجعل خدمات العمل الذكية أصلا استراتيجيا للشركة الألمانية.

تتكامل منصة "تك وولف" مع أنظمة الموارد البشرية والأعمال في أي شركة لرسم خريطة لبيانات العمل والمهارات وسوق العمل، مقابل استراتيجية المؤسسة. وتعتزم "إس.أيه.بي" دمج تكنولوجيا تك وولف في محفظة تطبيقات ساكسيس فاكتورز لدعم مهارات الإدارة وتخطيط قوة العمل وإعادة التصميم المؤسسي.

وقالت إس.أيه.بي إن الصفقة ستساعد عملائها في توجيه عمليات إعادة التدريب والحركة الداخلية وقرارات التوظيف في عصر الذكاء الاصطناعي.

وستحتفظ شركة تك وولف بمقر رئاستها في مدينة جينت تحت قيادة الرئيس التنفيذي أندريا دي نيف، مع مكاتبها في لندن ونيويورك وسان فرانسيسكو. كما ستظل منصتها متاحة لكل من عملاء إس.أيه.بي وغيرهم.

ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال الربع الأخير من العام الحالي.