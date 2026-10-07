يضم الكيان الجديد اثنتين من خدمات البث المباشر عبر الإنترنت مدفوعة الاشتراك وهما "باراماونت بلس" و"إتش.بي.أو ماكس" واثنتين من أكبر 5 شركات إنتاج سينمائي في هوليوود ويجمع مجموعة من أشهر سلاسل الأفلام مثل هاري بوتر ومهمة مستحيلة. كما سيضم عشرات الشبكات التلفزيونية من "سي.بي.إس" إلى "تي.إن.تي"، و"سي.إن.إن".

وقال ديفيد إليسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة باراماونت سكاي دانس الذي سيقود الكيان الجديد إلى جانب الرئيس التنفيذي المشارك الجديد يانون كرايز في بيان اليوم "إنه يوم تاريخي، ليس لشركة سكاي دانس فحسب، بل لقطاعنا بأكمله".

وتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى حوالي 111 مليار دولار بعد حساب مليارات الدولارات من الديون المستحقة على وارنر.

كانت سكاي دانس المملوكة لديفيد إليسون قد استحوذت على باراماونت في أغسطس 2025 مقابل 8 مليارات دولار، ثم بدأت التحرك للاستحواذ على وارنر براذارز باعتبارها "السمكة الكبيرة" فور الاستحواذ على باراماونت.

وبعد شهور من إعلان استعدادها لبيع أجزاء من أعمالها أو حتى كل أعمالها، اتفقت وارنر في البداية على بيع قطاع الاستديوهات والبث المباشر إلى نتفليكس في ديسمبر الماضي.

لكن باراماونت المملوكة لشركة سكاي دانس التي ادعت أن إدارة وارنر "لم تتعامل بصورة جادة"، مع عروضها السابق، قدمت عرضا من جانب واحد للاستحواذ على كامل مجموعة وارنر برذارز ديسكفري بما فيها شبكتي سي.إن.إن وديسكفري.

وأمضت عملاقا هوليوود أغلب الشهور الأولى من 2026، في سباق حاد لتقديم العرض الأقوى، حيث أعلنت إدارة وارنر أكثر من مرة تأييدها لعرض نتفليكس باعتباره العرض الأفضل. لكن براماونت رفعت فيما بعد عرضها لشراء كامل مجموعة وارنر مقابل 31 دولارا للسهم، ثم انسحبت نتفليكس من السباق.

يذكر أن باراماونت أعلنت في فبراير الماضي التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على وارنر براذرز بعد منافسة شرسة استمرت لأشهر مع شبكة البث المباشر نتفليكس.

وحسم إليسون الصفقة لصالحه من خلال رفع قيمة العرض المالي.

كما سددت باراماونت 2.8 مليار دولار لنتفليكس كرسوم فسخ للاتفاق نيابة عن وارنر براذرز، مؤكدة قدرتها على إنجاز صفقتها الخاصة بسرعة، ومتعهدةً بدفع تعويضات لمساهمي وارنر براذرز بقيمة 7 ملايين دولار يوميا في حال عدم إتمام الصفقة بحلول 30 سبتمبر الماضي.