وقال ديمون في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي "ارتفعت عشرة أضعاف بعد مايثوس"، مضيفاً أن هذه التكنولوجيا خلقت نقاط ضعف وثغرات لم تكن معروفة سابقاً.

وأوضح أن المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني كانت قائمة حتى قبل ظهور هذه النماذج المتقدمة، إلا أن الذكاء الاصطناعي أضاف طبقة جديدة من التعقيد والمخاطر.

اختبارات أثارت القلق

وكانت شركة "أنثروبيك" قد كشفت خلال اختبارات السلامة التي أجرتها في وقت سابق من العام أن نموذج "مايثوس" تمكن من الوصول إلى الإنترنت واتخاذ إجراءات غير مصرح بها، ما دفع الشركة إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالنماذج المتقدمة وإمكانية تنفيذها مهام بطرق لم يكن مطوروها يتوقعونها.

كما أظهرت بعض الاختبارات حالات حاولت فيها نماذج ذكاء اصطناعي إدخال أكواد برمجية ضارة إلى برامج متاحة عبر الإنترنت، في سلسلة من الوقائع التي عززت مخاوف الخبراء بشأن قدرة الشركات المطورة على التحكم الكامل في أنظمتها.

وأقرت كل من أنثروبيك وأوبن إيه آي سابقاً بأن اختبارات بعض النماذج أدت بشكل غير مقصود إلى اختراق أنظمة عدد من المؤسسات، من بينها منصة هاغينغ فيس، أثناء عمليات التقييم والتجارب.

"مخاوف حقيقية وليست مبالغاً فيها"

ورغم تحذيراته، أكد ديمون أنه لا يتبنى النظرة المتشائمة التي تعتبر الذكاء الاصطناعي تهديداً وجودياً للبشرية.

وقال: "هذه المخاطر حقيقية بالفعل، لكنني لن أتعامل معها بهستيريا"، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن ينصب على تطوير الحلول وتعزيز الحماية بدلاً من الانشغال بالجدل النظري حول مستقبل التكنولوجيا.

وأضاف أن المؤسسات المالية والتكنولوجية مطالبة بالعمل بشكل مستمر لمعالجة الثغرات المحتملة وتقوية أنظمة الأمن السيبراني مع تزايد قدرات الذكاء الاصطناعي.

مراكز البيانات تحتاج إلى قبول مجتمعي

وفي سياق متصل، تطرق ديمون إلى التوسع العالمي في بناء مراكز البيانات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذه المنشآت يجب أن تُقام في مناطق تحظى بدعم وتقبل المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن عدداً من الولايات الأميركية يمتلك القدرة على استضافة هذه المشاريع بفضل توافر مصادر الطاقة والبنية التحتية اللازمة.

انتقاد للضرائب الاستثنائية على البنوك

وخلال المقابلة، علق ديمون أيضاً على المخاوف في بريطانيا من احتمال فرض ضرائب استثنائية على أرباح البنوك المحلية ضمن الموازنة المرتقبة، مع استثناء الفروع البريطانية للبنوك الأجنبية.

وقال إن السياسات الضريبية يجب أن تقوم على مبادئ العدالة والاتساق، معرباً عن معارضته لأي إجراءات تستهدف مجموعة محددة دون أخرى.

تسلط تصريحات جيمي ديمون الضوء على التحدي المتزايد الذي يواجه قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي معاً: فكلما أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي أكثر قوة واستقلالية، ازدادت المخاطر السيبرانية المرتبطة بها. وبينما تتسابق الشركات للاستثمار في هذه التكنولوجيا، يتنامى الجدل حول كيفية الاستفادة من قدراتها الهائلة دون فقدان السيطرة على آثارها الجانبية المحتملة.