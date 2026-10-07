وذكرت الوزارة أن العجز التجاري بلغ خلال أغسطس 105.6 مليار دولار مقابل 92.8 مليار دولار خلال يوليو وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز إلى 99 مليار دولار مقابل 88.6 مليار دولار خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومع ارتفاعه بأكثر من التوقعات ارتفع العجز التجاري لأكبر اقتصاد في العالم إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2025.

جاء العجز التجاري الأكبر من المتوقع نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أعلى من معدل ارتفاع الصادرات.

وذكرت وزارة التجارة أن قيمة الواردات الأميركية ارتفعت خلال أغسطس بنسبة 4.3 بالمئة إلى 420.8 مليار دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 3.9 بالمئة إلى 403.6 مليار دولار خلال يوليو.

وأشار التقرير إلى زيادة كبيرة في واردات المواد الخام والإمدادات الصناعية بما في ذلك النفط الخام، إلى جانب القفزة في واردات السلع الرأسمالية.

في الوقت نفسه زادت قيمة الصادرات بنسبة 1.4 بالمئة إلى 315.2 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، بعد تراجعها بنسبة 2.1 بالمئة إلى 310.7 مليار دولار خلال يوليو.

جاءت زيادة الصادرات مدفوعة بصادرات المواد الخام والإمدادات الصناعية، مقابل تراجع صادرات السلع الاستهلاكية وبخاصة الأدوية.

من ناحيته قال أورين كلاشكين المحلل الاقتصادي في مؤسسة نيشن وايد فاينانشال ماركت إن ارتفاع الأسعار يفاقم هذه التحركات، لكن مع ذلك فإن صافي حركة التجارة الخارجية سيخفض نمو إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مضيفا "نحن نرى هذا دليل على قوة الطلب المحلي وليس على ضعف الاقتصاد".

وقال التقرير إن عجز ميزان تجارة السلع ارتفع خلال أغسطس إلى 136.6 مليار دولار، مقابل 123.8 مليار دولار خلال يوليو، في حين استقر فائض ميزان تجارة الخدمات عند مستوى 31 مليار دولار دون تغيير.