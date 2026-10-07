وذكرت (موانئ دبي العالمية) في بيان أمس الثلاثاء، أنها ومنذ بدء عملياتها في عام 2021، استثمرت أكثر من 260 مليون دولار لتطوير محطة الحاويات وتحديثها، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تضاعف تقريباً إجمالي عدد الحاويات النمطية قياس 20 قدماً، التي تمت مناولتها، من 177,000 إلى أكثر من 350,000 حاوية نمطية، مدعوماً بإضافة 28,000 متر مربع إلى مساحة ساحة المناولة.

ولدعم هذا النمو، استحوذت مجموعة موانئ دبي العالمية هذا العام على رافعتين متنقلتين، ومعدات إضافية لمناولة الحاويات الفارغة، ليرتفع إجمالي عدد الرافعات المتنقلة إلى ثماني رافعات، فيما زاد عدد نقاط توصيل الحاويات المبردة من 630 إلى 700.

وخلال افتتاح المبنى الجديد لمحطة الحاويات في ميناء لواندا، أعلنت المجموعة عن استثمار إضافي بقيمة 90 مليون دولار على مدى العامين المقبلين لمواصلة توسيع البنية التحتية للمحطة ومعداتها وقدراتها التشغيلية وتعزيزها.

وستمدّ التوسعة الجديدة رصيف المحطة بمسافة 222 متراً، وتوسّع مساحة التشغيل بمقدار 10 هكتارات، وترفع الطاقة الاستيعابية التصميمية للمحطة إلى 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وبالتزامن مع الاستحواذ على ثلاث رافعات جسرية من السفينة إلى الرصيف، و12 رافعة جسرية شبه آلية ذات إطارات مطاطية، ستتمكن محطة الحاويات من استقبال سفينتين من فئة "بوست-باناماكس" في الوقت نفسه، ما يُعزز مكانة لواندا بوابة رئيسية للحاويات في أفريقيا الوسطى ومركزا تجاريا رئيسيا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وستدعم التوسعة فرص العمل المحلية والتصنيع على نطاق أوسع، وتُعزز القدرة التنافسية للصادرات، وتساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتمكين تدفقات التجارة الإقليمية المستدامة.

وقال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي والمدير العام، أفريقيا، "دي بي ورلد، إن توسعة "دي بي ورلد – لواندا" تمثل محطة مهمة لكل من أنغولا والمنطقة ككل، وستسهم القدرة على مناولة السفن الأكبر حجماً في دعم خدمات شحن جديدة وتعزيز إمكانات محطة الحاويات لتكون بوابة إلى دول غرب ووسط أفريقيا، وسيؤدي استثمارنا إلى تحسين كفاءة تدفقات التجارة واستدامتها، بما يمنح المتعاملين مزيداً من الموثوقية، ويُقلص زمن خدمة السفن، ويُحسن الوصول إلى الأسواق العالمية، ويُرسخ الدور البارز لأنغولا ضمن شبكتنا اللوجستية الإقليمية والعالمية.

وفي هذا السياق، قال باكو بينزون، الرئيس التنفيذي، "دي بي ورلد – لواندا، إن حصولنا على تمديد الامتياز حتى عام 2051 يؤكد التزامنا على المدى الطويل بتعزيز مستقبل التجارة في أنغولا، بوصفها بوابة تجارية إقليمية رائدة، وستسهم استثماراتنا المتواصلة في توفير تجربة أكثر كفاءة وتنافسية لمتعاملينا، مع دعم طموحات أنغولا الهادفة إلى تعزيز الربط التجاري وتنويع اقتصادها والتحول إلى مركز لوجستي على مستوى القارة، وستعود التوسعة بالنفع على منظومة الخدمات اللوجستية بأكملها، وسنواصل توفير الفرص وتعزيز الربط الإقليمي والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في أنغولا.