ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إن شركة إدارة الأصول العملاقة "باسيفيك للاستثمار وإدارة الأصول" (PIMCO) تدرس المشاركة في الصفقة، فيما لا تزال المناقشات في مراحلها الأولية وقد تنتهي دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن خطة التمويل تتضمن نحو 10 مليارات دولار من القروض المصرفية و30 مليار دولار من الديون ذات التصنيف الاستثماري، على أن تُستخدم الأموال لشراء كميات ضخمة من رقائق إنفيديا اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة.

ومن المتوقع أن تتولى شركة أبولو غلوبال مانجمنت قيادة عملية التمويل، مع إمكانية إغلاق الصفقة خلال عام 2027.

سباق عالمي على القدرة الحاسوبية

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا ومطورو نماذج الذكاء الاصطناعي على بناء وتشغيل مراكز بيانات عملاقة تضم مئات الآلاف من الرقائق المتقدمة.

وأدى هذا السباق إلى ارتفاع كبير في تكاليف الأراضي والرقائق ومعدات توليد الطاقة، فضلاً عن إطلاق صفقات تمويل ضخمة لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقبل أيام فقط، بدأت مجموعة من المؤسسات المالية في وول ستريت العمل على توفير تمويل جديد بقيمة 60 مليار دولار لدعم مشتريات رقائق الذكاء الاصطناعي لصالح شركات من بينها "أنثروبيك".

توسع متسارع في مشاريع ماسك

وتعكس المفاوضات الجديدة حجم الرهان الذي يضعه إيلون ماسك على الذكاء الاصطناعي عبر شركته xAI.

فقد أعلن ماسك الشهر الماضي أن مجمع الحوسبة العملاق كولوسوس 2، الذي تطوره الشركة في ولاية تينيسي الأميركية، قد يضاعف عدد رقائق إنفيديا المستخدمة فيه بأكثر من مرتين قبل نهاية العام.

ووفقاً لماسك، يضم المشروع حالياً نحو 110 آلاف رقاقة من طراز GB200 و440 ألف رقاقة من طراز GB300، مع خطط لإضافة مئات الآلاف من الرقائق الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

ويهدف المشروع إلى توفير قدرة حاسوبية هائلة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وعلى رأسها روبوت المحادثة "غروك".

إنفيديا في قلب طفرة التمويل

وتعكس الصفقة المقترحة النفوذ المتزايد لشركة إنفيديا في الاقتصاد الرقمي العالمي، إذ أصبحت رقائقها المورد الأساسي لمراكز البيانات التي تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت إنفيديا تحالفاً مع عدد من أكبر المؤسسات الاستثمارية العالمية، بينها بلاكستون وبلاك روك وغولدمان ساكس وكيه كيه آر وأبولو، لتوفير ما يصل إلى 500 مليار دولار من التمويلات المخصصة لمشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويركز هذا التحالف على توفير الديون والتمويلات اللازمة لعملاء إنفيديا الراغبين في بناء قدرات حاسوبية ضخمة دون تحمل الكلفة كاملة من ميزانياتهم الخاصة.

وارتفع سهم شركة صناعة الرقائق الإلكترونية إنفيديا بنسبة 28 بالمئة خلال العام الحالي.

علاقة متنامية بين ماسك وأبولو

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها "أبولو" مع شركات ماسك.

فقد شاركت الشركة سابقاً في ترتيب تمويل بقيمة 7 مليارات دولار لصالح شركة xAI، خُصص لاستئجار رقائق إنفيديا اللازمة لتشغيل مركز بيانات "كولوسوس 2".

ويشير ذلك إلى تزايد اعتماد شركات الذكاء الاصطناعي على أسواق الدين والتمويل الخاص لتلبية الطلب المتسارع على القدرة الحاسوبية.