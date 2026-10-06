وتمثل الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة بنك التنمية الأوراسي، إذ ستصبح سلطنة عُمان المساهم الثامن في البنك وأول دولة عضو من منطقة الخليج تنضم إلى المؤسسة المالية الإقليمية.

ووقع الاتفاقية كل من وزير المالية العُماني سلطان بن سالم الحبسي ونيكولاي بودغوزوف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الأوراسي.

وقال بودغوزوف إن الاتفاقية تعكس رغبة مشتركة في بناء جسر اقتصادي بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج، مشيراً إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للبنك.

وأضاف أن الشراكة الجديدة تشكل خطوة مهمة نحو توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التواصل والتكامل بين أسواق المنطقة.

وتؤكد الاتفاقية الرؤية المشتركة بين سلطنة عُمان وبنك التنمية الأوراسي لتعزيز الشراكات الاقتصادية طويلة الأجل، وتشجيع الاستثمارات المستدامة، ودعم الترابط الاقتصادي والإقليمي.

كما تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً في العلاقات الاقتصادية بين عُمان وكازاخستان ودول منطقة أوراسيا، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتنمية والبنية التحتية والتجارة العابرة للحدود.