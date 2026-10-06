وكشفت الوزارة أمس الاثنين التزامها بتقديم قرض مشروط لأسطول شركة فيسترا النووي للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة.

وحدد الرئيس دونالد ترامب هدفا يتمثل في مضاعفة الإنتاج المحلي من الطاقة النووية أربع مرات في غضون 25 عاما.

وتهدف الاستثمارات المقررة لشركة فيسترا في محطة بيفر فالي في بنسلفانيا، ومحطتي بيري و ديفيس-بيس في أوهايو، إلى إنتاج المزيد من الكهرباء من المحطات النووية وإطالة عمر المفاعلات.

وقال وزير الطاقة كريس رايت إن هذه طريقة لتوفير طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة على مدار الساعة.