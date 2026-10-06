وتراجع مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين خلال الشهر الحالي بأكثر من التوقعات إلى 2.7 نقطة، مقابل 5.1 نقطة خلال الشهر الماضي.

واستقر المؤشر الفرعي للثقة في الموقف الراهن دون تغيير عند مستوى سالب 3.3 نقطة. وتراجع مؤشر التوقعات إلى 8.8 نقطة مقابل 13.8 نقطة الشهر الماضي.

وقال معهد سينتكس إن منطقة العملة الأوروبية الموحدة تكافح من أجل الخروج من حالة الضعف الاقتصادي.

ولا يعتبر ضعف الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، العامل الرئيسي الذي يلقي بظلاله على منطقة اليورو ككل، حيث تحول التركيز نحو الاقتصاد الفرنسي مع الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الفرنسية بحسب معهد سنتيكس" للأبحاث.

وذكر المعهد أنه من غير المرجح أن تخف حدة الأعباء الناجمة عن أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد في المدى القصير. وأظهر المسح أن المستثمرين باتوا أقل قلقا نوعا ما بشأن التضخم، إلا أن السياسة النقدية التقييدية من جانب البنك المركزي الأوروبي لا تزال قائمة دون تغيير.

وأشار معهد الأبحاث إلى "أن الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي (في ألمانيا) لا تزال قائمة"، لكنه حذر في الوقت ذاته من ضرورة عدم تجاهل تراجع التوقعات.

وانخفض مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين في ألمانيا إلى سالب 3.6 نقطة مقابل سالب 2.8 نقطة خلال الشهر الماضي.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الثقة في الوضع الراهن إلى سالب 14.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2023، مقابل سالب 16.8 نقطة في سبتمبر الماضي، بينما تراجع مؤشر التوقعات في ألمانيا إلى 8 نقاط مقابل 12.3 نقطة في الشهر الماضي.