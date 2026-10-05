وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله إلى مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

ورافقت طائرة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى دخولها أجواء المملكة الأردنية الهاشمية، طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وذلك ترحيباً به.