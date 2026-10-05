ووفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، حققت نحو 100 ثروة مرتبطة بقطاع التكنولوجيا من بين أغنى 500 شخص في العالم مكاسب مجمعة بلغت 845 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وهو أعلى مستوى يُسجل لهذه الفترة على الإطلاق.

وبفضل هذه القفزة، ارتفعت القيمة الإجمالية لثروات مليارديرات التكنولوجيا إلى نحو 4.6 تريليون دولار، ما يمثل 36 بالمئة من إجمالي ثروات أغنى 500 شخص في العالم، رغم أن أصحاب هذه الثروات يشكلون نحو خُمس أعضاء القائمة فقط.

فجوة متسعة بين التكنولوجيا وبقية القطاعات

ويبرز التباين بوضوح عند مقارنة هذه الأرقام ببقية القطاعات، إذ خسر المليارديرات الذين جمعوا ثرواتهم خارج قطاع التكنولوجيا نحو 62 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينما استحوذ الأميركيون على 94 بالمئة من إجمالي المكاسب الصافية في المؤشر.

كما شهد شهر سبتمبر تطوراً لافتاً، إذ أصبح أغنى عشرة أشخاص في العالم جميعهم من الولايات المتحدة، في سابقة هي الأولى منذ بدء "بلومبرغ" تتبع ثروات المليارديرات عام 2012.

ماسك في الصدارة

كان الملياردير الأميركي إيلون ماسك المستفيد الأكبر من هذه الطفرة، بعدما أضاف نحو 310 مليارات دولار إلى ثروته خلال العام حتى نهاية سبتمبر، وهو ما يمثل قرابة 40 بالمئة من إجمالي الزيادة المسجلة في المؤشر.

وشهد ماسك لحظة تاريخية عندما أصبح لفترة وجيزة أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار، عقب دمج شركة "سبيس إكس (SpaceX)" مع شركة الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" وطرح الكيان الجديد للاكتتاب العام في يونيو الماضي.

قفزات قوية لزوكربيرغ وديل

وتعتمد ثروات تسعة من أغنى عشرة أشخاص في العالم على شركات تكنولوجيا أميركية.

فقد ارتفعت ثروة مايكل ديل، مؤسس شركة "ديل تكنولوجيز"، بنسبة 81 بالمئة لتصل إلى 254 مليار دولار، مدفوعة بالنمو القوي في أعمال مراكز البيانات.

كما أضاف مارك زوكربيرغ نحو 23 مليار دولار إلى ثروته هذا العام، بعدما قفز سهم شركة "ميتا" بنسبة 27 بالمئة خلال سبتمبر، وهو أفضل أداء شهري للسهم في نحو أربع سنوات، مدعوماً بإطلاق المساعد الشخصي الجديد للذكاء الاصطناعي "ميوز".

مؤشرات على تصدعات

ورغم الزخم الكبير، بدأت تظهر بعض المؤشرات على تراجع الحماسة المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

فبعد أن بلغت الثروة المجمعة لأغنى 500 شخص في العالم مستوى قياسياً عند 13.4 تريليون دولار في منتصف يونيو، تراجعت بنحو 6 بالمئة إلى 12.6 تريليون دولار مع تباطؤ الأسواق وازدياد الشكوك حول بعض أكبر شركات الذكاء الاصطناعي.

كما أثار التوسع الكبير في الاقتراض لتمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قلق المستثمرين.

ويبرز هنا مثال لاري إليسون، مؤسس "أوراكل"، الذي أصبح لفترة وجيزة أغنى شخص في العالم خلال سبتمبر 2025 بعد إضافة 89 مليار دولار إلى ثروته في يوم واحد بفضل تفاؤل المستثمرين بأعمال الشركة في الحوسبة السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

إلا أن المشهد تغير بعد عام واحد فقط، إذ تراجعت ثروة إليسون بنحو 196 مليار دولار، في وقت اقتربت فيه عقود التأمين ضد تعثر ديون "أوراكل" من مستويات قياسية، وسط مخاوف من حجم الاقتراض اللازم لتمويل توسعات الشركة.

دعوات متزايدة لفرض ضرائب على الأثرياء

وأعاد الارتفاع الكبير في ثروات المليارديرات إشعال الجدل بشأن فرض ضرائب إضافية على أصحاب الثروات الضخمة.

ومن المقرر أن يصوت الناخبون في ولاية كاليفورنيا خلال نوفمبر على مقترح لفرض ضريبة على ثروات المليارديرات، فيما تدرس ولايات أميركية أخرى، بينها نيويورك وواشنطن وإيلينوي ورود آيلاند، إجراءات مماثلة تستهدف الأثرياء.

جيل جديد من المليارديرات

ويرى خبراء أن هيمنة رواد الأعمال الشباب في قطاع التكنولوجيا قد تعيد تشكيل خريطة الثروة العالمية، وتحد من الفرضية القائلة إن التحول الأكبر للثروات سيأتي من انتقال أموال جيل "الطفرة السكانية" إلى الورثة.

وقال جيمس مازو، الاقتصادي في مكتب الاستثمار الرئيسي لدى "يو بي إس"، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن العديد من أصحاب أكبر الثروات في العالم اليوم ليسوا أصحاب أعمال تقليدية أو متقدمين في العمر، بل رواد أعمال شباب في قطاع التكنولوجيا، ما قد يؤدي إلى مزيد من تركّز الثروة في أيدي عدد محدود من الأفراد.

الذكاء الاصطناعي يصنع مليارديرات جدداً

ولم تقتصر مكاسب طفرة الذكاء الاصطناعي على قادة الشركات العملاقة، بل امتدت إلى مؤسسي الشركات الناشئة وموردي البنية التحتية التقنية.

فقد انضم المؤسسون السبعة لشركة "أنثروبيك" إلى قائمة المليارديرات في يونيو بعد جولة تمويل رفعت تقييم الشركة إلى 965 مليار دولار.

كما انضم إلى القائمة مؤسسو شركات صينية، من بينهم يان جونجيه مؤسس شركة "ميني ماكس" (MiniMax Group)، وليانغ وينفينغ مؤسس شركة "ديب سيك" (DeepSeek).

الرابحون من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

وامتدت الاستفادة أيضا إلى الشركات التي توفر المعدات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فقد كوّن لين تسونغ تشي، مؤسس شركة "كينغ سلايد" (King Slide) التايوانية المتخصصة في تصنيع أنظمة تركيب الخوادم وإدارة الكابلات بمراكز البيانات، ثروة بلغت 9.5 مليار دولار هذا العام، بعد أربعة عقود من تأسيس الشركة.

كما انضمت وانغ شين، رئيسة شركة "غوانغدونغ دي تك تكنولوجي" (Guangdong Dtech Technology)، إلى قائمة الثروة بعدما أدى الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الحاجة للمكونات الإلكترونية التي تنتجها شركتها.

وفي آسيا أيضاً، دخلت وريثتان من عائلة "لي" المالكة لشركة "سامسونغ إلكترونيكس" قائمة المليارديرات، مستفيدتين من الطلب القوي على رقائق الذاكرة.

وساعد ارتفاع سهم سامسونغ العائلة على سداد ضريبة ميراث تبلغ 8 مليارات دولار فُرضت بعد وفاة رئيس الشركة الراحل لي كون هي عام 2020.

وفي تايوان، انضم أيضا تساي مينغ كاي، مؤسس شركة "ميدياتك" (MediaTek)، وموريس تشانغ، مؤسس شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - TSMC)، إلى القائمة الحصرية هذا العام.

كما أسفر سعي الصين لتحقيق الاستقلال التكنولوجي ومنافستها مع الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي عن ظهور أسماء جديدة ضمن قائمة المليارديرات، من بينها زو تشينونغ وعائلته من شركة "سوتشو تي إف سي للاتصالات البصرية" (Suzhou TFC Optical Communication)، إضافة إلى يوان فوغن من شركة "سوتشو دونغشان للتصنيع الدقيق" (Suzhou Dongshan Precision Manufacturing).

الخلاصة

في 2026، كان الرابح الأكبر هو التكنولوجيا. فالذكاء الاصطناعي لم يرفع أسهم الشركات فحسب، بل صنع مئات المليارات من الدولارات وأعاد رسم خريطة الثروة العالمية، واضعاً مزيداً من النفوذ والأموال في أيدي نخبة صغيرة من أباطرة التقنية.