تم التوقيع من خلال منصة "أدنوك" لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، بما يؤكد تقدم الشركة في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو العالمي في قطاع الغاز. وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة "أدنوك التجارية" بتوريد نحو مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى عدة سنوات إلى "جلف جروب"، على أن تبدأ الإمدادات في عام 2027.

وبهذه المناسبة، قال ناصر المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في "أدنوك": "تستند هذه الخطوة إلى اتفاقيتنا الأولى لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة ’جلف جروب‘، وتؤكد التزام ’أدنوك‘ بالمساهمة في ضمان إمدادات طاقة موثوقة لتايلاند وعملائها في آسيا. كما تمثل الاتفاقية خطوة مهمة ضمن جهود الشركة لتطوير منصة ’أدنوك‘ العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال من خلال تعزيز نطاق ومرونة الخيارات والحلول التي توفرها لتلبية الطلب العالمي المتزايد".

وتُمدد هذه الاتفاقية الشراكة بين "أدنوك" و"جلف جروب"، والتي بدأت من خلال توريد أول اتفاقية بين الجانبين لتوريد الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، كما تستند إلى سجل "أدنوك التجارية" المميز في تنفيذ عمليات توريد مباشرة للغاز الطبيعي المسال إلى آسيا.

من جانبه، قال ساراث راتانافادي، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف ديفيلوبمنت" المحدودة: "تستند هذه الاتفاقية إلى العلاقة التي بنيناها مع ’أدنوك‘ منذ عام 2025، وتعكس استراتيجيتنا القائمة على بناء محفظة متنوعة ومرنة للغاز الطبيعي المسال ترتكز على أعمالنا التجارية. ونعمل على تعزيز مختلف مراحل سلسلة القيمة للشركة من خلال تأمين البنية التحتية لعمليات النقل والتوزيع، وسعات الشحن، وترسيخ علاقات التعاون مع أبرز المورّدين. كما توفر هذه الاتفاقية لـ’جلف جروب‘ المرونة اللازمة وتعزز قدرتها على المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة، مع دعم جهود تحقيق الانتقال في قطاعها على مستوى المنطقة".

وكانت "أدنوك" قد أطلقت منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في "سوق أبوظبي العالمي" خلال شهر يوليو 2026، لتوحيد قدراتها في هذا المجال ضمن منصة تجارية متكاملة واحدة. وتم تصميم المنصة لتعزيز المرونة وتوسيع الخيارات المتاحة في عمليات الشحن والتوريد، بما يُمكّن العملاء في مختلف أنحاء العالم من الوصول إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى ترسيخ مكانة "أدنوك" كمُورّد موثوق للغاز استناداً إلى سجلها الحافل الممتد على مدار خمسة عقود في هذا المجال.

وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2030، لتكون من بين أهم المنصات في هذا المجال على مستوى العالم، بما يعزز قدرة "أدنوك" على إدارة وتحسين محفظتها المتنامية والمتنوعة من هذا المورد الحيوي. وستستمر "أدنوك التجارية" في تولي مسؤولية أنشطة التداول الخاصة بهذه المحفظة وربطها بالعملاء في الأسواق الدولية الرئيسة.

جدير بالذكر أن شركة "أدنوك التجارية" تمكنت خلال فترة أربع سنوات من بناء محفظة أعمال مهمة في مجال الغاز الطبيعي المسال من أطراف ثالثة، لتصبح ضمن أبرز شركات التداول في هذا المجال عالمياً، مع تواجد مكاتب لها في كلٍ من أبوظبي وسنغافورة وجنيف.