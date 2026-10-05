وقال أوزديل في مقابلة مع وكالة رويترز، إن البنك أطلق جولة ترويجية للمستثمرين، وشملت لقاءات مع نحو 60 مستثمراً في أبوظبي ودبي ولندن ونيويورك.

وأضاف: "لا يوجد أي تغيير في خطة طرح الأسهم. سنمضي في التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، مع مراعاة ظروف السوق."

ولم يكشف المسؤول التركي عن الحجم النهائي للطرح أو موعده الدقيق.

طرح قد يجمع 1.7 مليار دولار

وكان بنك خلق قد أعلن في أغسطس تقدمه بطلب إلى هيئة أسواق المال التركية لتنفيذ طرح عام ثانوي من خلال زيادة رأس المال الاسمي بمقدار 1.8 مليار ليرة ليصل إلى 9 مليارات ليرة.

وبحسب حسابات رويترز استناداً إلى الأسعار السوقية الحالية، قد يجمع الطرح نحو 1.7 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد شهرين فقط من إسقاط القضية الأميركية التي تعود إلى عام 2019 والتي اتهم فيها البنك بالتحايل على العقوبات المفروضة على إيران.

وكان البنك قد أكد عقب إغلاق القضية أنه يتوقع تحسن موقعه في الأسواق الدولية وزيادة قدرته على الوصول إلى مصادر التمويل الخارجية.

البنك لا يتوقع تأثيراً من أزمة الصناديق

ورداً على سؤال بشأن تأثير أزمة صناديق الاستثمار الأخيرة على شهية المستثمرين، قال أوزديل إن الانطباع السائد لدى المستثمرين هو أن السوق التركية ستخرج من الأزمة في وضع أكثر قوة.

وأوضح: "المستثمرون يرون أن القطاع المصرفي يتمتع بوضع صحي وأن التقييمات الحالية للأسهم ما تزال منخفضة وجذابة."

وأضاف أن البنوك التركية غالباً ما تكون الوجهة الأولى للمستثمرين الراغبين في زيادة انكشافهم على السوق التركية.

اضطرابات حادة في السوق التركية

وكان مؤشر الأسهم الرئيسي في بورصة إسطنبول BIST 100 قد دخل رسمياً في سوق هابطة خلال سبتمبر، مسجلاً أسوأ أداء شهري منذ عام 2008، بعد موجة بيع واسعة ارتبطت بأزمة السيولة التي واجهتها بعض صناديق الاستثمار المحلية.

ورغم هذه التقلبات، يبدو أن بنك خلق يراهن على استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي التركي.

أكبر طرح منذ 2012

ويُعد الطرح الثانوي السابق للبنك عام 2012، الذي جمع نحو 2.5 مليار دولار، أكبر طرح أسهم شهدته تركيا حتى الآن.

ويملك صندوق الثروة السيادي التركي (Turkey Wealth Fund) حالياً 91.5 بالمئة من أسهم بنك خلق، بينما يجري تداول النسبة المتبقية البالغة 8.5 بالمئة في البورصة.