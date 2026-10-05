وقال عملاق الاتصالات إنه تدخل لحماية شركة توك توك (TalkTalk) وشركة "بلاتفورم إكس كوميونيكوشنز" من الانهيار في "وضع غير مسبوق حقا" كان يمكن أن يؤثر سلبا على الاتصالات لـ5ر2 مليون مستهلك، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وقالت "بي تي" إن الصفقة "سوف تحمي استمرار الخدمات لمستهلكيها البالغ عددهم 5ر2 مليون مستهلك وتجنب أن يتعرض مستهلكوها الأكثر تأثرا والخدمات الطارئة الرئيسية للخطر".

ويشمل مستهلكو "توك توك" المنازل وكذلك الروابط التي تدعم مقدمي البنية التحتية الوطنية المهمة عبر خدمات الصحة والطوارئ والدفاع والتعليم والنقل والمصارف والحكومة.