يضم أوبك+ الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا. واتخذت سبع دول أساسية في أوبك+ القرار بعد أن عقدت اجتماعا أمس الأحد لفترة وجيزة عن بعد عبر الإنترنت. وهذه الدول هي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وسلطنة عمان.

وتضخ الدول الخليجية الأعضاء في أوبك+ كميات تقل كثيرا عن المستويات المستهدفة في ظل استمرار تعطل الصادرات بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إذ تراوحت الصادرات بين 60 و80 بالمئة من المستويات الطبيعية خلال الأشهر الماضية.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس لوكالة رويترز: "أبقى تحالف أوبك+ بدوله السبع الأساسية سقف الإنتاج دون تغيير بما يتماشى مع توقعات السوق. ورغم زيادة تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز، فلا تزال مستويات الإنتاج من تلك الدول أقل بكثير من الحصة المستهدفة... وبالتالي تظل سوق النفط في حالة شح للمعروض".

وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة عند التسوية بعد أن وافق زعماء دول أوروبية على طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسحب كميات من احتياطيات الديزل. لكن برنت لا يزال متخطيا مستوى مئة دولار للبرميل مرتفعا عن نحو 73 دولارا للبرميل قبل نشوب حرب إيران.

ورفع أوبك+ أهداف الإنتاج خلال معظم 2026 بعد سنوات من خفض الإنتاج، لكن معظم تلك الزيادات ظلت نظرية بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وتظهر بيانات أوبك أن الدول الأساسية السبع في أوبك+ ضخت 25 مليون برميل من النفط يوميا في أغسطس بما شكل زيادة 630 ألف برميل يوميا عن المعدل في يوليو لكن تلك الكميات لا تزال أقل بنحو خمسة ملايين برميل يوميا تقريبا عن المستويات التي سجلتها قبل اندلاع الحرب في فبراير.