ووفقاً للتقرير، فإن أفضل النماذج الصينية باتت تتأخر عن نظيراتها الأميركية بنسبة 3 بالمئة فقط وفقاً لمعايير القياس المرجعية، وذلك بعد إطلاق نموذج ديب سيك V4.1 فلاش (DeepSeek V4.1 Flash) في سبتمبر، مقارنة بفجوة بلغت نحو 9 بالمئة في مايو و15 بالمئة في بداية العام.

وقال كبير المحللين لدى بلومبرغ إنتليجنس، روبرت ليا، إن هذا التحسن المتسارع قد يمنح الشركات الصينية حصة أكبر من سوق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.

ضغوط على الهيمنة الأميركية

ويرجع تقدم الصين، بحسب التقرير، إلى تعمق الخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي وقدرة الباحثين الصينيين على تكييف نماذجهم للعمل بكفاءة على العتاد المحلي.

كما يثير هذا التطور تساؤلات بشأن فعالية القيود الأميركية على تصدير التقنيات المتقدمة، بما في ذلك رقائق إنفيديا (Nvidia)، والتي صممت أساساً لإبطاء تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي ومنع شركات مثل هواوي (Huawei) من تطوير بدائل محلية منافسة.

وأشار ليا إلى أن التقدم الصيني "يثير مزيداً من الشكوك حول استدامة التفوق التكنولوجي الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل".

معركة النفوذ العالمي

وتتنافس الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في قطاع يعتبر أساسياً للإنتاجية الاقتصادية والتفوق العسكري والنفوذ الجيوسياسي.

وفي الوقت الذي تسعى فيه شركات أميركية مثل أوبن إيه آي (OpenAI) وأنثروبيك (Anthropic) إلى تبرير تقييمات سوقية قد تصل إلى تريليونات الدولارات عبر إبراز تفوق نماذجها، تواصل النماذج الصينية منخفضة التكلفة تقليص الفجوة بسرعة من حيث الأداء وعدد المستخدمين.

ديب سيك يقترب من الكبار

وصعد نموذج ديب سيك V4.1 فلاش (DeepSeek V4.1 Flash) إلى المركز السادس عالمياً الشهر الماضي على مؤشر لايف بنش (LiveBench)، ليصبح أعلى نموذج صيني تصنيفاً منذ النجاح الذي حققه نموذج الاستدلال R1 عام 2025.

ويعتمد مؤشر لايف بنش على تقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسئلة وحل المشكلات وتنفيذ المهام المعقدة، في عملية تشبه إلى حد ما قياس القدرات المعرفية لدى البشر.

وسجل نموذج ديب سيك 81.1 نقطة، مقارنة بـ 83.4 نقطة لأفضل نماذج شركة أنثروبيك، ما يعني أن أداءه بات قريباً للغاية من الأنظمة الرائدة عالمياً.

ورغم تقلص الفجوة إلى 3 بالمئة فقط، فإن الشركات الصينية ما تزال تمثل 3 نماذج فقط من بين أفضل 15 نموذجاً عالمياً وفق تصنيف لايف بنش.

تحديات الربحية مستمرة

ورغم التقدم التقني، يرى التقرير أن القطاع الصيني قد يواجه صعوبة في تحويل هذا التفوق إلى أرباح.

ويتوقع ليا أن يبقى قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني غير مربح حتى عام 2030، في ظل حرب أسعار شرسة وهوامش ربح متدنية وسوق مزدحمة تضم أكثر من 1100 نموذج لغوي كبير.

وأوضح أن شركة بايت دانس (ByteDance) تتصدر حالياً سباق تحقيق الإيرادات من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر منصة دوباو (Doubao)، في حين ما تزال روبوتات الدردشة التابعة لكل من ديب سيك (DeepSeek) وتينسنت (Tencent) متاحة للمستخدمين مجاناً.

وأضاف أن بناء قطاع ذكاء اصطناعي صيني قادر على تحقيق أرباح مستدامة يتطلب تخفيف الضغوط التنافسية، وحدوث موجة اندماجات أو خروج بعض الشركات من السوق، إضافة إلى تبني سياسات تسعير أكثر عقلانية.