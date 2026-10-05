وظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال المعدل لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية دون تغيير عند 55.3 نقطة في سبتمبر، مقارنة بأغسطس، وفقا لمسح أجرته ستاندرد اند بورز غلوبال. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

وأيضا تعزز الطلب من الخارج، إذ ارتفعت أعمال التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2024.

زاد التوظيف مجددا بعد انخفاضه في أغسطس، لكن بوتيرة متواضعة فحسب.

كما ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ مايو 2011، بينما تسارع تضخم إجمالي تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.