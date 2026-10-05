وذكرت المجموعة أن هذا المشروع في مدينة نيو ألباني بولاية أوهايو يأتي استكمالا لاستثمارات تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار ضختها "باير" في مجالات البحث والتطوير وتصنيع الأدوية في الولايات المتحدة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "باير" بيل أندرسون في بيان في ساعة متأخرة الجمعة "لطالما اعتبرت باير الولايات المتحدة قاعدة تصنيع رئيسية ومركزا للابتكار".

وأضاف أن "هذا الاستثمار الهام يؤكد التزامنا الراسخ".

وكان ترامب فرض رسوما جمركية على بعض الأدوية المحمية ببراءات اختراع والمصنعة في الخارج، كما يخطط لفرض رسوم على واردات الأدوية الجنيسة اعتبارا من 2028، سعيا لجذب المزيد من عمليات تصنيع الأدوية إلى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تُفرض على الشركات التي تتعهد ببناء مصانع في الولايات المتحدة رسوم أقل من تلك التي تعتمد على الواردات.

وأشارت "باير"، الرائدة أيضا في تصنيع الكيماويات الزراعية، إلى أن الموقع الجديد سيوفر نحو 600 وظيفة "عالية القيمة".

كما ذكرت الشركة أن المشروع سيوفر أيضا حوالى 1500 فرصة عمل في قطاع البناء والتشييد خلال مرحلة إنشاء المرفق.

وسيركز الموقع على إنتاج الأدوية المخصصة لعلاج أمراض السرطان والقلب والكلى.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المنشأة في 2031، تليها المرحلة الثانية في 2034.