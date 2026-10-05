ويناقش الوزراء خلال الاجتماع متابعة الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير التعاون بين دول المجلس في قطاع الطاقة، فضلا عن التوصيات المرفوعة من اللجان والفرق المختصة.

وكان وكلاء وزارات البترول والغاز بالدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحثوا، في 28 سبتمبر الماضي، خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية، وإنشاء لجنة للتخطيط والتنسيق والمتابعة، ودعم مشاركة الدول الأعضاء في مؤتمرات الطاقة المقبلة، وعددا من الموضوعات المتصلة بالتعاون والعمل المشترك في قطاع الطاقة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري العشرين للاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون، الذي عقد عبر الاتصال المرئي.