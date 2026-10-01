وأتاحت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بشكل علني ومفتوح المصدر حزمة أدوات برمجية لرقائق Ascend التابعة لهواوي، مع إمكانية تنزيلها مجاناً، وفقاً لما أعلنته ديب سيك عبر حسابها على منصة "ويتشات" الأربعاء.

وتشمل هذه الأدوات TileLang، وهي منصة برمجية صينية تُطرح كبديل لمنصة CUDA التابعة لإنفيديا، والتي تُعد المعيار العالمي لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه الخطوة تعمق الروابط بين اثنتين من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، في وقت تسعى فيه مجموعة محدودة من الشركات إلى تحقيق رؤية بكين الرامية إلى استبدال البرمجيات والدوائر الإلكترونية الأميركية ببدائل محلية.

وبينما تطور ديب سيك نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة الأوزان تنافس شركات مثل أنثروبيك (Anthropic) وأوبن إيه آي (OpenAI)، تقود هواوي جهود الصين لإنتاج مسرّعات الذكاء الاصطناعي الضرورية لمراكز البيانات.

ديب سيك تتجه بقوة إلى الرقائق الصينية

اعتمدت ديب سيك بشكل متزايد على الرقائق المحلية، رغم أن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي حول العالم لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على أشباه الموصلات التي تنتجها إنفيديا.

وتخطط الشركة الصينية الناشئة لنشر ما لا يقل عن 160 ألفاً من أقوى مسرّعات هواوي في مركز بيانات ضخم تعمل على بنائه في منغوليا الداخلية، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ" الشهر الماضي.

كما تستكمل ديب سيك جولة تمويل تقدر قيمة الشركة خلالها بنحو 500 مليار يوان، أي ما يعادل 74 مليار دولار، وذلك قبل طرح عام محتمل لأسهمها في السوق، ربما في وقت لاحق من هذا العام.

ونادراً ما تتحدث ديب سيك عن تفاصيل عمليات التطوير الداخلية لديها، بما في ذلك دمج رقائق الذكاء الاصطناعي.

شراكة لتعزيز أداء رقائق Ascend

وقالت ديب سيك في منشورها على "ويتشات" إن وجود لغة برمجة متطورة مع عملية ترميز بسيطة يعد أمراً أساسياً لبناء منظومة فعالة للذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن الشركة عملت مع هواوي على تحسين أداء البرمجيات على رقائق Ascend 950.

وأشارت ديب سيك إلى أن هواوي قدمت "دعماً قوياً وغير مشروط" خلال عمليات البحث والتطوير الخاصة بالبرمجيات، مضيفة أن الشركتين ستواصلان التعاون لتطوير المزيد من الابتكارات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود متنامية داخل قطاع التكنولوجيا الصيني لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تعتمد على البرمجيات والرقائق المحلية، في مواجهة استمرار اعتماد القطاع العالمي على تقنيات إنفيديا.