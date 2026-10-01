ويمثل افتتاح المكتب الجديد المرحلة التالية في مسيرة التوسع الدولي للشركة، ويعكس التزامها المتنامي تجاه المنطقة.

وقد اكتسبت منطقة الخليج أهمية متزايدة بالنسبة إلى يورازيو، المُدرجة في بورصة يورونكست باريس، على مدى العقد الماضي، سواءً على صعيد علاقاتها مع المستثمرين أو باعتبارها سوقًا حيوية للنمو والابتكار.

وتمكنت المجموعة من بناء علاقات قوية مع المؤسسات السيادية والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين في مختلف أنحاء المنطقة، بالتوازي مع دعم عدد من شركات محفظتها الاستثمارية في خططها للتوسع إلى بعض أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.

واستناداً إلى هذه العلاقات الراسخة، سيعمل المكتب الجديد بقيادة أدريان بينيلي، المدير الإداري في فريق علاقات المستثمرين الذي يرأسه ماتيو تيسيير، كمركز استراتيجي لأنشطة المجموعة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مما يتيح لها التواصل المباشر مع مختلف شركائها في المنطقة.

ويسعى المستثمرون في دول الخليج إلى تنويع محافظهم الاستثمارية وزيادة حضورهم في الأسواق الأوروبية، مستفيدين من تنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها أوروبا واستقرار بيئتها الاقتصادية.

كما يوفر قطاع الشركات المتوسطة في أوروبا قاعدة واسعة من الشركات الريادية التي تتمتع بإمكانات نمو قوية. وبفضل مكانتها الرائدة في أسواق الاستثمار الخاص الأوروبية، تسعى يورازيو إلى فتح آفاق هذه الفرص أمام المستثمرين الإقليميين والاستثمار إلى جانبهم، معتمدةً على الشراكات الاستراتيجية باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو. كما يسهم المركز في دعم العديد من الشركات التابعة للمجموعة في مساعيها للتوسع نحو البعض من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كريستوف بافيير الرئيس التنفيذي المشارك "يعكس افتتاح مكتبنا في أبوظبي الأهمية المتنامية التي تمثلها منطقة الخليج بالنسبة إلى يورازيو، كما يجسد ثقتنا بمسار النمو طويل الأمد للمنطقة. وبصفتها إحدى الشركات الأوروبية الرائدة في إدارة الأصول ضمن أسواق الاستثمار الخاص، تتمتع يورازيو بمكانة متميزة تؤهلها لتكون شريكاً موثوقاً للمستثمرين الخليجيين في أوروبا."

وأضاف "رسخت أبوظبي مكانتها كمركز مالي عالمي رائد وبوابة رئيسية إلى المنطقة، مما يجعلها الموقع الأمثل الذي ننطلق منه لتقديم الدعم الميداني للشركات ضمن محفظتنا الاستثمارية، ومواصلة بناء شراكات مستدامة".

ومن جانبه قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): "يسعدنا الترحيب بشركة يورازيو في أبوظبي العالمي (ADGM) ومنظومة أبوظبي المتنامية التي تضم أبرز شركات إدارة الأصول العالمية. إن تأسيس مكتب إقليمي ليورازيو يعكس متانة المشهد الاستثماري في أبوظبي، والثقة التي تضعها الشركات العالمية في أبوظبي العالمي (ADGM)كمنصة للنمو طويل الأجل. كما سيسهم حضور يورازيو في تعزيز الروابط الاستثمارية بين منطقة الخليج وأوروبا، إلى جانب ما ستضيفه من خبرات وشراكات وفرص إلى منظومتنا المالية الحيوية."

وتحتضن أبوظبي إحدى أكبر تجمعات رؤوس الأموال السيادية في العالم، مما يوفر منصة فريدة للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة، وبناء روابط مستدامة بين دول الخليج وأوروبا، ودعم الشركات الأوروبية في توسعها داخل أسواق المنطقة.