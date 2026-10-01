وقالت لجنة السياسات المالية التابعة للبنك إن توقعات المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني تفاقمت منذ يوليو، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وبحسب أحدث اجتماع للبنك فأن الحوادث الأخيرة التي تتعلق باختبارات الذكاء الاصطناعي جذبت الانتباه للسرعة التي تتطور بها التكنولوجيا والمخاطر المرتبطة بها بما في ذلك المخاطر السيبرانية والتشغيلية.

تتصرف نماذج الذكاء الاصطناعي التي تدربت للعمل بشكل مستقل نوعا ما، بطرق غير متوقعة مثل محاولة الوصول إلى معلومات سرية من المواقع الإلكترونية وتخطي الضوابط الأمنية.

وتشهد إحدى الحالات البارزة، كشف شركة "أوبن أيه أي" المصنعة لـ" تشات جي بي تي" في يوليو أن نماذجها اخترقت شركة الذكاء الاصطناعي "هاجينغ فيس" خلال تدريب حيث تصرفت النماذج بمفردها.

واجهت "أوبن أيه أي" وغيرها من عمالقة التكنولوجيا مثل "أنثروبيك" المطورة لـ"كلود" تدقيقا بشأن وقائع الاختراق السيبراني خلال الاختبارات.