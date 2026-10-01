وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد في بيان صحفي إن صادرات أشباه الموصلات تجاوزت 60 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق الشهر الماضي، مما عزز أرقام الصادرات الإجمالية.

وارتفعت الواردات بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي لتصل إلى 71.1 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري غير مسبوق قدره 49.8 مليار دولار.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 263 بالمئة خلال الفترة لتصل إلى 60.3 مليار دولار، مدعومة بزيادة الشحنات وارتفاع أسعار المنتجات وسط ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة.

وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 72 بالمئة لتصل إلى 7.22 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 5.1 بالمئة لتصل إلى 3.95 مليار دولار.

وزادت صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 31.4 بالمئة لتصل إلى 1.5 مليار دولار بفضل ارتفاع الطلب في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إلا أن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 5.5 بالمئة لتصل إلى 6.05 مليار دولار، متأثرة بانخفاض أيام العمل بسبب عطلة "تشوسوك" وانخفاض صادرات السيارات المستعملة.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 123 بالمئة لتصل إلى 26 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الشحنات من أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات اللاسلكية.

وتجاوزت الصادرات إلى الصين 20 مليار دولار للشهر الرابع على التوالي.

وشهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 137 بالمئة لتصل إلى 24.33 مليار دولار، مدفوعة بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والمنتجات البتروكيماوية والآلات العامة.