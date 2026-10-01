وقالت وزارة التجارة أمس الأربعاء إن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي تراجعت من 2.5 بالمئة خلال الربع الأول. وجاءت نسبة نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني أفضل من توقعات الوزارة السابقة بتسجيل نمو بنسبة 1.5 بالمئة.

وارتفع إنفاق المستهلكين- الذي يمثل نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي الأميركي- بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ 0.7 بالمئة خلال الربع الأول.

وارتفعت الواردات بنسبة 12.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتعاش واردات الرقائق الإلكترونية والمنتجات الأخرى التي تدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مما خفض النمو خلال الربع االثاني بنحو 1.7 نقطة مئوية.

وارتفع استثمار الشركات، باستثناء قطاع الاسكان، بنسبة 9 بالمئة خلال الربع الثاني، مما يعكس انتعاش الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وارتفع الاستثمار في قطاع الاسكان بنسبة 2.8 بالمئة ، فيما تعد أول مرة يسجل فيها ارتفاعا منذ نهاية 2024.