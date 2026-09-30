يأتي افتتاح مكتب مخصص للشركة في أبوظبي في إطار خططها لتعزيز حضور الشركة في المنطقة، ومن شأن المكتب أن يعزّز نطاق الانتشار العالمي لـ "بانثيون" ليصل إلى 13 موقعاً في أربع قارات، ما يؤكد ثقتها الاستراتيجية التامة بمنطقة الشرق الأوسط.

تمتلك "بانثيون" واحدة من أكبر شركات القطاع المتخصصة في الاستثمارات الثانوية للائتمان الخاص والبنية التحتية.

ووفقا للشركة لا يزال الطلب على استراتيجيات الملكية الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص يتنامى لدى المستثمرين البارزين في مختلف أنحاءالمنطقة.

وقالت فلورنس دارد، الرئيسة التنفيذية للعملاء في "بانثيون"، إن الشركة تواصل تحقيق نمو في تكوين رأس المال عبر منصتها، مع ارتفاع واضح في حصة رأس المال من دول مجلس التعاون الخليجي، وبافتتاح المكتب الجديد، تجدّد الشركة تأكيد التزامها تجاه المنطقة، وحرصها على تعزيز وتوطيد العلاقات التي أقامتها مع عملائها في كل دولة من دول الخليج على مدار ما يُقارب عقدين.

من جانبه، قال فراس ملّاح، المدير التنفيذي رئيس منطقة الشرق الأوسط في "بانثيون"، إن منطقة الشرق الأوسط واحدةً من أسرع مصادر رأس المال نمواً في أسواق الاستثمار الخاصة، وأصبحت احتياجات المستثمرين هنا أكثر تطوراً فيما يخص كيفية استثمارهم في فئة الأصول.

وقال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في (أبوظبي العالمي)، إن قرار الشركة إرساء حضورها في الشرق الأوسط وتحديداً في أبوظبي يؤكد استمرار جاذبية أبوظبي العالمي باعتباره وجهة مثالية للشركات العالمية الرائدة في أسواق الاستثمار الخاصة، والتي تسعى إلى تعزيز تواصلها مع قاعدة المستثمرين المؤسسيين البارزين في المنطقة.

وأضافت أن خبرة "بانثيون" الواسعة في مجال الأسهم الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص ستضيف مزيداً من العمق إلى منظومتنا من شركات إدارة الاستثمارات، ونتطلع قُدماً إلى توفير كل الدعم اللازم لها في مسيرة نموها في أبوظبي والمنطقة.