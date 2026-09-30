وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن مكتب إدارة الدين البريطاني باع سندات خزانة عشرية بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 5.6 مليار دولار) بمتوسط عائد قدره 5.383 بالمئة.

وكان العائد على هذه الفئة من السندات خلال الشهر الماضي 5.16 بالمئة فقط، والذي كان أعلى عائد على سندات الخزانة العشرية البريطانية منذ أكثر من عقدين.

ومنذ ذلك الوقت واصل العائد على السندات العشرية ارتفاعه ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما أمس مسجلا 5.44 بالمئة. وبعد المزايدة بلغ العائد 5.39 بالمئة.

وقالت إيفلين جوميز ليشتي المحللة الاقتصادية في شركة ميزوهو إنترناشونال، لوكالة بلومبرغ نيوز: "كان المزاد ضعيفا مما يعزز فكرة أن المستثمرين ما زالوا مترددين في زيادة مدة الاستحقاق هنا على الرغم من مستويات العائد الجذابة".

ويعد ارتفاع عوائد السندات الحكومية جزءا من موجة ارتفاع عالمية في تكلفة الاقتراض حيث تشعل أسعار الطاقة المرتفعة المخاوف من استمرار معدلات التضخم العالمية لفترة أطول، مما سيجبر البنوك المركزية على تشديد سياساتها النقدية.

وفي الوقت نفسه تشعر الأسواق بالقلق من تضخم حجم الدين العام للاقتصادات الكبرى وبخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مما يزيد أعباء خدمة الدين العام.

وفي بريطانيا، يسود القلق بشأن الميزانية المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، خاصة مع حرص وزير الخزانة جون هيلي، على التعهد بضبط الإنفاق في أول ميزانية له، بهدف طمأنة المستثمرين بأن حكومة رئيس الوزراء آندي بورنام ستحد من الإنفاق.

كما يتوقع المستثمرون أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بنحو 5 مرات حتى نهاية العام المقبل.