ووفقاً للمصادر، تستهدف الشركة تقييماً يبلغ نحو 1.4 تريليون دولار قبل إضافة الأموال الجديدة، وهو ما قد يمنحها مجدداً قيمة سوقية تفوق المنافس الرئيسي أنثروبيك (Anthropic) في الأسواق الخاصة.

وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أن الشركة تدرس جولة تمويل عند تقييم يتجاوز 1.2 تريليون دولار.

بديل مؤقت عن الطرح في البورصة

تأتي الجولة التمويلية الجديدة كحل مؤقت لتوفير السيولة اللازمة للشركة بدلاً من المضي قدماً في الاكتتاب العام.

ومؤخراً، قال الرئيس التنفيذي سام ألتمان، إن الشركة لن تتجه إلى البورصة خلال العام الجاري، مفضلة التركيز على التعامل مع تحديات سلامة الذكاء الاصطناعي بعيداً عن الضغوط التي ترافق الشركات المدرجة حديثاً.

وأضاف أن الشركة تمر حالياً بمرحلة "تكيف" مع مستوى جديد من قدرات الذكاء الاصطناعي وما يرافقها من متطلبات إضافية تتعلق بالسلامة والأمان.

وقال: "نريد أن نتأكد من أننا نفهم كيفية العمل في هذا الواقع الجديد وأن نتخذ القرارات المهمة المقبلة دون ضغوط شركة عامة حديثة الإدراج."

منافسة محتدمة مع أنثروبيك

تخوض أوبن إيه آي سباقاً متسارعاً مع أنثروبيك للفوز بمزيد من العملاء من الشركات وتعزيز الإيرادات قبل الطرح المرتقب لكل منهما في وول ستريت.

وكانت الشركتان قد تقدمتا سراً بمستندات الإدراج إلى الجهات التنظيمية الأميركية، فيما يُتوقع أن تمضي أنثروبيك في الاكتتاب العام خلال وقت أقرب.

نمو قوي للإيرادات

استفادت الشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي" من الطلب المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقارير سابقة، تجاوز معدل الإيرادات السنوي للشركة 40 مليار دولار خلال أغسطس، فيما أفاد أحد المصادر أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنحو 70 بالمئة منذ يوليو.

ويشير هذا النمو إلى استمرار الإقبال القوي على خدمات الشركة رغم المنافسة المتزايدة في القطاع.

ضغوط مرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي

تأتي خطط التمويل في وقت تواجه فيه أوبن إيه آي تدقيقاً متزايداً بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وشهدت الشركة خلال الأشهر الأخيرة عدة حوادث أمنية مرتبطة بنماذجها، من بينها محاولات استهداف مواقع حكومية أسترالية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بإساءة استخدام النماذج المتقدمة.

كما أعلنت هذا الأسبوع أنها لن تطلق نموذجها الجديد GPT-6.1 Astra بعدما فشل في استيفاء معايير السلامة الداخلية للشركة.

وفي السياق ذاته، أيد ألتمان دعوات داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لأنثروبيك، إلى إبطاء تطوير النماذج الأكثر تقدماً وإشراك جهات مستقلة في تقييم سلامتها.

رغم الحذر.. المنافسة مستمرة

في المقابل، تواصل أوبن إيه آي توسيع منتجاتها التجارية. وخلال مؤتمر المطورين الأخير، كشفت الشركة عن وكيل ذكاء اصطناعي جديد دائم التشغيل يحمل اسم Dots، في خطوة تضعها في منافسة مباشرة مع منتجات مماثلة من ميتا (Meta).

كما أطلقت فئة اشتراك جديدة بسعر 500 دولار شهرياً توفر سرعات معالجة أعلى وحدود استخدام أكبر، مع تعديل بعض مزايا باقة 200 دولار الحالية.

ماذا يعني هذا التقييم؟

إذا نجحت أوبن إيه آي في جمع التمويل عند تقييم مستهدف يبلغ نحو 1.4 تريليون دولار، فسيعزز ذلك مكانتها بين أعلى شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة قيمة في العالم، في ظل الإقبال الاستثماري على تمويل توسعها والنمو السريع لإيراداتها.»