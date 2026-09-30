وفقاً لبيانات اتحاد أسواق المال العربية، بلغت نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية 261.7 بالمئة خلال عام 2025، أي أكثر من ضعفي المتوسط في الأسواق العربية البالغ 129.9 بالمئة.

كما أظهرت بيانات الاتحاد العالمي للبورصات أن المتوسط العالمي بلغ 149 بالمئة خلال عام 2025، فيما وصل إلى 188 بالمئة في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وتعكس هذه المؤشرات التطور المتسارع لأسواق رأس المال في أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز متقدم ومترابط مع الأسواق العالمية.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "نتشرف بهذا التكريم، الذي يدفعنا إلى تسريع مبادراتنا لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق أمام الجهات الدولية المصدرة والمستثمرين المؤسسيين، وتعزيز مستويات السيولة، وتنويع الإدراجات عبر فئات مختلفة من الأصول. ونسعى إلى تطوير سوق يتسم بالنضج والسيولة العالية، ليكون قادراً على دعم نمو الاستثمارات المؤسسية على المدى الطويل. وسيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تكثيف مبادراته وجهوده لتعزيز دوره كإحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي طويل الأجل في أبوظبي، وترسيخ مكانته كبوابة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية في المنطقة".

واستقطب المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي، الذي استضافته مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكثر من 600 مشارك من القطاع، من بينهم ممثلون عن الأسواق المالية العالمية والجهات التنظيمية لأسواق رأس المال وشركات المقاصة وجهات الإيداع وشركات التداول، إلى جانب المستثمرين المؤسسيين.