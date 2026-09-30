ويأتي "جروفا ويستفيلدز" استكمالاً للنجاح الذي حققه "جروفا إيست هيلز" في شرق القاهرة، بعد بيع كامل وحدات المرحلة الأولى، لتواصل "جروفا للتطوير العقاري" توسيع حضورها في السوق المصرية من خلال مشروعها الجديد في غرب القاهرة، الممتد على مساحة 303 فدانًا (1.2 مليون متر مربع)، والذي يجري تطويره عبر شراكة استراتيجية مع الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية.

ويقع "جروفا ويستفيلدز" في قلب الشيخ زايد، في موقع متميز بالقرب من مطار سفنكس الدولي والمتحف المصري الكبير ومحور الأهرامات. ويشمل نطاق أعمال حسن علام للإنشاءات تنفيذ فندق من فئة الخمس نجوم يضم 150 غرفة، ووحدات سكنية فندقية، وفيلات وشققاً فاخرة، إلى جانب أعمال البنية التحتية وتنسيق المساحات الخارجية.

كما يتولى مكتب "برودواي مليان" (Broadway Malyan) إعداد المخطط العام والتصميم المعماري لـ"جروفا ويستفيلدز"، مستنداً إلى خبراته الدولية متعددة التخصصات في صياغة الرؤية المعمارية والتخطيطية للمشروع.

قال حسن علام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة: "يمثل جروفا ويستفيلدز خطوة استراتيجية تدعم توسعنا بقطاع التطوير العقاري، ويعكس نهج المجموعة في جمع الخبرات المتكاملة في مجالات الاستثمار والتطوير والإنشاءات وتصميم المساحات الخضراء وإدارة المرافق تحت مظلة واحدة. وبفضل خبرتنا الممتدة لأكثر من 90 عامًا في تنفيذ المشروعات الكبرى، نستطيع صياغة كل مرحلة من مراحل المشروع، من رؤيته الأولى وصولاً إلى التجربة التي يقدمها لسكانه على المدى الطويل. ويترجم جروفا ويستفيلدز هذا التكامل في وجهة تجمع بين الضيافة والسكن، وتضم فندقًا من فئة الخمس نجوم، ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية، وفيلات فاخرة وشققًا. ومن خلال هذا المشروع، نرسخ حضورنا في القطاع العقاري برؤية تقوم على جودة التنفيذ وتكامل التجربة وخلق القيمة المستدامة."

ومن جانبه، قال شريف صادق، الرئيس التنفيذي لشركة "جروفا للتطوير العقاري": "تمثل هذه الخطوة محوراً رئيسياً في استراتيجيتنا لتعزيز حضورنا في السوق المصرية. ومع التوسع إلى غرب القاهرة، نواصل التركيز على اختيار المواقع الرئيسية وتطوير مشروعات تراعي طبيعة كل موقع واحتياجات السوق على حد سواء. ويستند هذا التوسع إلى النجاح الذي حققه "جروفا إيست هيلز" في شرق القاهرة، ويأتي في إطار رؤيتنا طويلة الأجل لتطوير محفظة ترتكز على أعلى معايير الجودة، والقيمة طويلة الأجل".

ويعتبر هذا الإطلاق إحدى المحطات الرئيسية ضمن سلسلة من التطورات التي شهدتها “جروفا للتطوير العقاري" خلال عام 2026، والتي شملت توسع أعمال الشركة من خلال إطلاق مشروعي "جروفا إيست هيلز" و"جروفا ويستفيلدز" في القاهرة، إلى جانب توسيع حضورها الإقليمي مع إطلاق مشروع "نور خزام"، وهو مجتمع سكني متكامل في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتعكس هذه المشروعات تطور محفظة “جروفا” واتساع حضورها في السوق المصرية والإقليمية، مستندة إلى خبرات مجموعة حسن علام القابضة وقدراتها المتكاملة في مجالات التطوير والإنشاءات والبنية التحتية.