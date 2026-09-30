وأشار البنك في المذكرة الصادرة أمس الثلاثاء إلى أن هذا الانتعاش كان مدفوعا بزيادة الصادرات عبر مضيق هرمز، بما يشمل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى.

وقال غولدمان ساكس إن الصادرات المقدرة من النفط الخام شكلت ما يقرب من 90 بالمئة من التعافي الذي شهدته صادرات الخليج في سبتمبر، إذ بلغت 19 مليون برميل يوميا، أو 108 بالمئة من متوسطها لعام 2025، خلال الأسبوع الماضي.

ويقدر البنك أن الصادرات التي نقلتها سفن دون تشغيل أجهزة تحديد المواقع بلغت نحو 5.2 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

وأضاف أن صادرات المنتجات المكررة وغاز البترول المسال نمت، لكن صادرات الديزل والبنزين ووقود الطائرات لا تزال عند 50 بالمئة من متوسطها لعام 2025.

وتشير تقديرات البنك إلى أن سوق النفط العالمية كانت متوازنة تقريبا خلال سبتمبر، في حين أن مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتماشى مع مستويات أواخر فبراير 2026.

قال البنك "التواؤم الملحوظ لكل من إمدادات الشرق الأوسط والطلب على الواردات في الصين يدعم السيناريو الأساسي لدينا الذي يتوقع انخفاض أسعار خام برنت إلى 85 دولارا (للبرميل) بحلول نهاية العام وإلى 80 دولارا في 2027".

يذكر أن خام برنت يتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 14 بالمئة في سبتمبر، وهي الأكبر منذ يوليو، بحسب بيانات رويترز.

وارتفعت الأسعار اليوم الأربعاء بعد نفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران.

وقال البنك "لا يزال القلق يساورنا من احتمال تجدد التصعيد بما يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالبنية التحتية للطاقة، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع كبير في الأسعار".