وكان المحللون يتوقعون زيادة مبيعات التجزئة خلال أغسطس بنسبة 3.3 بالمئة، مقابل زيادتها بنسبة 3.7 بالمئة خلال يوليو، وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة 4 بالمئة وفقا للبيانات الأولية.

وتراجعت مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2 بالمئة شهريا، في حين زادت بنسبة 1 بالمئة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 2.1 بالمئة شهريا، وبنسبة 2 بالمئة سنويا خلال الشهر السابق.

وزادت مبيعات الجملة خلال أغسطس بنسبة 7.5 بالمئة سنويا إلى 39.6 تريليون ين، بعد زيادتها بنسبة 8.9 بالمئة خلال يوليو.

انكماش الناتج الصناعي

في سياق متصل، أعلنت وزاررة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الأربعاء انكماش الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1.7 بالمئة شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

كان المحللون يتوقعون زيادة الناتج الصناعي خلال أغسطس بنسبة 1.4 بالمئة، مقابل تراجعه بنسبة 0.2 بالمئة خلال يوليو.

وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي نموا بنسبة 3.4 بالمئة خلال أغسطس.

ووفقا للبيانات الصادرة، أبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة على تقييمها للناتج الصناعي، قائلة إنه سيواصل التقلب بدون اتجاه محدد.